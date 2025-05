Spendable Aktion in Pforzheim: Mann zahlt 180 Euro und gibt rund 100 Kugeln Eis aus

Spendable Aktion in Pforzheim

1 Ein Mann hat in Pforzheim rund 100 Kugeln Eis ausgegeben (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Herzinfarkt überstanden und die Tochter hat Geburtstag - offenbar Grund genug für einen Unbekannten, in einer Eisdiele für 180 Euro rund 100 Kugeln Eis an Gäste zu spendieren.











Ein höchst spendabler Unbekannter hat in einer Eisdiele im baden-württembergischen Pforzheim zahlreiche Kunden mit Eiskugeln beschenkt und für viele glückliche Gesichter gesorgt. Der ältere Herr sei am vergangenen Mittwoch bei strahlendem Himmel in die Eisdiele marschiert, habe 180 Euro auf den Tresen gelegt und darum gebeten, dafür Eis auszugeben.