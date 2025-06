Spencer-Zwillinge Amelia und Eliza: 31 Jahre nach Dianas Rachekleid: Nichten setzen neues Mode-Statement

1 Lady Amelia und Lady Eliza Spencer in Knallrot bei der Serpentine Gallery Summer Party in London. Foto: [M] ddp/Stephen Lock /i-Images / Polaris / imago/Avalon.Red / Anwar Hussein / Avalon

31 Jahre nach Prinzessin Diana bezaubern ihre Nichten Lady Amelia und Lady Eliza Spencer bei der Serpentine Gallery Summer Party in London. Dianas Dress von damals bekam einen Spitznamen und wurde Bestandteil der Popkultur.











Die Zwillinge Lady Amelia und Lady Eliza Spencer (32) waren in ihren schulterfreien Abendkleidern aus einem knallroten fließenden Stoff zwei der Hingucker bei der Serpentine Gallery Summer Party in London. Sie sind bekannt dafür, ihre Outfits aufeinander abzustimmen. Erst kürzlich trugen sie bei den Festspielen in Cannes im Mai und beim Royal Ascot Anfang dieser Woche die gleichen Outfits.