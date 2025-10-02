Spencer Elden verliert vor US-Gericht: Nevermind-Klage gegen Nirvana erneut abgewiesen

Spencer Elden ist als Baby auf dem legendären Cover von Nirvanas "Nevermind"-Album zu sehen. Der heute 34-Jährige hat die Band deswegen schon mehrmals verklagt. Jetzt hat ein US-Bundesrichter die Klage zum zweiten Mal abgewiesen.
Spencer Elden (34), der als nacktes Baby auf dem ikonischen Cover von Nirvanas Albumklassiker "Nevermind" aus dem Jahr 1991 zu sehen ist, ist mit seiner Klage gegen die Band zum zweiten Mal gescheitert. US-Bundesrichter Fernando Olguin wies die Klage ab. Elden hatte angeführt, dass es sich bei dem Bild auf dem Cover um Kinderpornografie handele, wie unter anderem die "New York Times" berichtet.