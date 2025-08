Spekulationen von Fans: Kim Cattrall: Reagiert sie hier auf das And Just Like That...-Aus?

Die "Sex and the City"-Fortsetzung "And Just Like That..." endet nach der dritten Staffel. Eine Nachricht von Kim Cattrall, die selbst nur kurz in der Fortsetzung zu sehen war, deuten viele Fans als Reaktion auf das Serienende.

Nach drei Staffeln endet der "Sex and the City"-Ableger "And Just Like That...". Diese Nachricht des Showrunners Michael Patrick King (70) erreichte scheinbar auch Kim Cattrall (68). Auf Instagram teilte die Darstellerin der Samantha Jones wenig später ein Sonnenuntergangs-Bild und schrieb dazu: "Es ist das Ende einer sehr langen Woche". Ein Kussmund-Emoji und ein rotes Herz ergänzten den Post.

Diesen Post verstanden viele Fans als Kommentar zum Aus der Serie. "Übersetzung: Endlich ist das Ganze vorbei (im Samantha-Ton)", schrieb eine Person dazu. "Wir wissen alle, was du hier meinst", hieß es auch. "Ich möchte ein Spin-off zu Samantha", wünschte sich ein anderer User. Ob Cattrall mit ihrem Beitrag wirklich auf das Ende der HBO-Serie anspielte, blieb offen.

Cameo-Auftritt von Kim Cattrall in Staffel zwei

Die Schauspielerin hatte in der "Sex and the City"-Fortsetzung nur einen kurzen Cameo-Auftritt. Einen weiteren schloss sie noch vor der dritten Staffel aus. "Oh, das ist so nett, aber das bin ich nicht", antwortete sie auf X auf die Frage, ob sie dabei sein werde.

Cattrall hatte sich vom "Sex and the City"-Kosmos nach dem zweiten Film und nach Differenzen mit Sarah Jessica Parker abgewandt. "Variety" sagte sie zu einem nie realisierten dritten "Sex and the City"-Film, dass ihr die Darstellung ihrer Figur nicht gefiel. Die geplante Handlung zu Samantha Jones bezeichnete sie als "herzzerreißend". Zudem erklärte sie: "Es zeugt von großer Weisheit, zu erkennen, wann es reicht." Für sie sei die Entscheidung klar gewesen. "Ich wollte auch keine Kompromisse eingehen, was die Bedeutung der Serie für mich anging", erzählte sie.

Zweiteiliges Finale beendet die Serie

Von 1998 bis 2004 war sie in der Kultserie "Sex and the City" neben Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon (6) und Kristin Davis (60) zu sehen. Auf die sechs Staffeln folgte 2008 und 2010 je ein Film. Das Sequel "And Just Like That..." startete 2021 und endet nach der aktuellen dritten Staffel. Ein zweiteiliges Finale wird am 7. und 14. August in den USA beim Streamingdienst HBO Max zu sehen sein. In Deutschland zeigen Wow und Sky es einen Tag später.