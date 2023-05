1 In den sozialen Medien Whatsapp und Facebook hat ein Aufruf Spekulationen und Falschmeldungen zur Folge. Foto: Eibner-Pressefoto

Ein Vermisstenfall in Gärtringen bietet derzeit Gesprächsstoff im Ort. Das zuständige Polizeipräsidium in Ludwigsburg bestätigt, dass auf dem Polizeirevier in Herrenberg am 18. Juli eine Vermisstenanzeige aufgegeben wurde. Die Kriminalpolizei habe standardmäßig die Ermittlungen aufgenommen, sagt der Polizei-Pressesprecher André Kielneker. Allerdings hätten die Angehörigen der Person den Wunsch geäußert, zunächst keine öffentliche Fahndung durch die Polizei einzuleiten.