Spekulationen um Nachfolge: Wird der Schotte Stuart Martin der neue James Bond?

Ein überraschender Name macht die Runde bei der Suche nach dem neuen James Bond: Der schottische Schauspieler Stuart Martin (38) soll laut Informationen britischer Medien ein heißer Kandidat für die Rolle des 007-Agenten sein. Wie ein Hollywood-Berater, der mit dem Bond-Franchise zusammengearbeitet hat, laut "Daily Mail" berichtet, finden bereits "unter dem Radar" Gespräche zwischen dem Schauspieler und der verantwortlichen Produktionsfirma Eon statt.

"Stuart ist der Name, der in Bond-Kreisen von Insidern diskutiert wird", wird der Berater zitiert. "Er ist in ernsthaften Verhandlungen." Sollte Martin den Zuschlag bekommen, wäre er der erste Schotte in der Rolle seit Sean Connery (1930-2020), der 1962 in "James Bond jagt Dr. No" sein Debüt als 007 gab.

Ideale Voraussetzungen für die Rolle

Mit seiner stattlichen Größe von 1,88 Metern und seinem markanten Aussehen bringt Martin beste physische Voraussetzungen für die Rolle mit. Der zweifache Vater, der mit der Schauspielerin Lisa McGrillis (42) verheiratet ist, bewies bereits in Zack Snyders (58) "Army of Thieves" (2021) sein Talent für Action-Szenen. Für die Rolle des "Harten Hundes" Bradley Cage trainierte er intensiv und führte dabei auch viele Stunts selbst aus.

Seine relative Unbekanntheit könnte sich als Vorteil erweisen. "Eon ist es völlig egal, ob der Mann, der den Job bekommt, berühmt ist oder nicht", erklärt der Insider. "Es geht darum, den richtigen Mann zu finden, der ihrer Meinung nach am besten für diese lebensverändernde Erfahrung geeignet ist." Zur Erinnerung: Auch Vorgänger Daniel Craig (56) war vor seiner Verpflichtung als James Bond nicht in der obersten Kategorie der gefragtesten britischen Schauspieler zugegen.

Harte Konkurrenz um die Rolle

Die Bond-Produzenten suchen seit Daniel Craigs Abschied in "Keine Zeit zu sterben" vor mittlerweile bereits rund vier Jahren händeringend nach einem geeigneten Nachfolger. Auch Aaron Taylor-Johnson (34), Callum Turner (34), James Norton (39) und Paul Mescal (29) wurden bereits als potenzielle Kandidaten gehandelt. Taylor-Johnson, der lange als Favorit galt, soll nach dem schwachen Abschneiden seines Films "Kraven the Hunter" jedoch an Zugkraft verloren haben.

Die endgültige Entscheidung liegt bei Eon-Chefin Barbara Broccoli (64) und ihrem Halbbruder Michael G. Wilson (83), die trotz der Übernahme von MGM durch Amazon die kreative Kontrolle über das Franchise behalten haben. Wann die Wahl des neuen Bond offiziell verkündet wird, ist noch nicht bekannt.