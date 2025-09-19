Spekulationen um Halbzeitshow: Tritt Adele beim Super Bowl auf?

Es wäre eine Show der Superlative für den britischen Star: Adele soll sich in Gesprächen für einen Auftritt in der Halbzeitpause des Super Bowls befinden. Allerdings ist sie nicht der einzige Superstar, um den es entsprechende Gerüchte gibt.

Wird Adele (37) beim Super Bowl 2026 auf der Bühne stehen? "Page Six" berichtet unter Berufung auf Insider, dass die britische Sängerin für die Halbzeitshow des Events angefragt worden sein soll. Allerdings sei sie trotz der Gespräche noch nicht für den Auftritt gebucht worden. Das NFL-Finale wird am 8. Februar 2026 im Levi's Stadium in Santa Clara, Kalifornien, stattfinden.

Adele ist auch nicht der einzige Star, um den es entsprechende Gerüchte gibt. Zu den Kandidatinnen für die Halbzeitshow sollen auch Taylor Swift (35), die mit NFL-Star Travis Kelce (35) verlobt ist, und Miley Cyrus (32) gehören.

Adele war als Rihanna-Fan beim Super Bowl

Bisher scheint sich Adele zumindest für die sportliche Seite des Super Bowls weniger interessiert zu haben, obwohl ihr Verlobter Rich Paul (44) ein bekannter Sportagent in den USA ist. Bei einem Auftritt in Las Vegas im Jahr 2024 scherzte die Sängerin US-Medienberichten zufolge über einen Besuch der Veranstaltung: "Letztes Jahr war ich dort, aber natürlich ging es mir überhaupt nicht um Football. Ich war dort, um Rihanna zu sehen."

Die Verantwortlichen der Super-Bowl-Halbzeitshow bemühen sich unterdessen offenbar nicht das erste Mal um den Superstar. Eine Anfrage für einen Auftritt beim NFL-Finale 2017 hat sie aber nach eigenen Angaben abgelehnt. 2016 soll sie vor einem Publikum in Los Angeles gesagt haben: "Zunächst einmal werde ich nicht beim Super Bowl auftreten... Ich meine, bei dieser Show geht es nicht um Musik. Ich kann nicht tanzen oder so etwas. Sie waren sehr nett, sie haben mich gefragt, aber ich habe abgelehnt."

Um Adele hatte es zuletzt wieder vermehrt Gerüchte gegeben, auch abseits eines möglichen Super-Bowl-Auftritts. Wie "The Sun" berichtete, könnte die Sängerin bald ihre Autobiografie veröffentlichen. Es soll zudem angeblich Gespräche über eine weitere Tour und sogar ein neues Album geben.