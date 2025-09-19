Spekulationen um Halbzeitshow: Tritt Adele beim Super Bowl auf?

Es wäre eine Show der Superlative für den britischen Star: Adele soll sich in Gesprächen für einen Auftritt in der Halbzeitpause des Super Bowls befinden. Allerdings ist sie nicht der einzige Superstar, um den es entsprechende Gerüchte gibt.
Wird Adele (37) beim Super Bowl 2026 auf der Bühne stehen? "Page Six" berichtet unter Berufung auf Insider, dass die britische Sängerin für die Halbzeitshow des Events angefragt worden sein soll. Allerdings sei sie trotz der Gespräche noch nicht für den Auftritt gebucht worden. Das NFL-Finale wird am 8. Februar 2026 im Levi's Stadium in Santa Clara, Kalifornien, stattfinden.