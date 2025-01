Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) haben offenbar Gerüchte zurückgewiesen, die in einem Artikel der "Vanity Fair" aufgekommen sind. Das berichtet "The Times". Demnach bezeichneten dem Paar nahestehende Quellen die Spekulationen als "erschütternd".

In dem am Freitag veröffentlichten Artikel beschreibt "Vanity Fair", wie das Leben von Prinz Harry und Herzogin Meghan angeblich aussieht. Zu den Behauptungen gehörten Kommentare von Nachbarn im kalifornischen Montecito. Diese sagten demnach, der Herzog und die Herzogin von Sussex hätten die Ruhe und Nachbarschaft der Gegend ruiniert, indem sie "mehr Aufmerksamkeit" in die wohlhabende Gegend gebracht hätten. Freunde der Sussexes verweisen laut "Times" jedoch auf die jüngsten Äußerungen einer anderen Nachbarin, der Schauspielerin Sharon Stone (66). Sie sagte dem "Hello!"- Magazin: "Sie sind ein Teil unserer Gemeinschaft, sie sind ein gebender, fürsorglicher, anpackender Teil unserer Gemeinschaft geworden."

Lesen Sie auch

Gerüchte um "Scheidungsbuch"

Auch Gerüchte über die Ehe der Sussexes gab es bei "Vanity Fair" zu lesen. Spekulationen drehen sich unter anderem darum, ob es ein Buchprojekt von Meghan gegeben haben könnte, in dem es um das Thema Scheidung geht. Das Magazin fügte jedoch hinzu, dass eine Scheidung nicht in Sicht sei und zitiert Quellen, die über Meghan und Harry erklärten, dass "ihre Liebe echt" sei und "sie heiß aufeinander sind". Ein "alter Freund von Harry" sagte "The Daily Beast" ebenfalls, dass das Paar "total verliebt" sei. Es gebe "nicht den geringsten Beweis" für das Gegenteil.

Ein weiteres Thema in "Vanity Fair", das auch nicht das erste Mal aufkommt: Wie ist es, mit den Sussexes zusammenzuarbeiten? Die beiden haben mit Netflix einen Vertrag, Meghan hatte zudem einen Spotify-Podcast. Ein Produzent, der mit den Sussexes zu tun hatte, warf ihnen "Naivität" vor. Ein ehemaliger Spotify-Mitarbeiter sagte laut dem Bericht, dass Meghan und Harry "nicht das getan haben, was Prominente in Podcasts tun, nämlich das Mikrofon anstellen und reden. Sie wollten ein großes Thema, das die Welt erklären würde, aber sie hatten keine Ideen". Frühere Angestellte sollen zuvor aber diese Behauptungen bestritten haben.