Spekulationen über Frieden: Bericht: Washington könnte Krim als russisch anerkennen

„Treten Sie heute aus“ Maaßen und Meuthen werben um unzufriedene CDU-Mitglieder

In einem Brief wenden sich der frühere Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen sowie Ex-AfD-Chef Jörg Meuthen direkt an unzufriedene CDU-Mitglieder – mit dem Angebot, statt in die AfD in die Kleinpartei „Werteunion“ einzutreten.