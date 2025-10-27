Nach monatelangen Spekulationen und Paparazzi-Schnappschüssen haben Popstar Katy Perry (41) und der ehemalige kanadische Premierminister Justin Trudeau (53) ihre Beziehung bestätigt. Die beiden haben am Wochenende in Paris einen ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt hingelegt. Das Paar ließ sich vor dem legendären Club "Crazy Horse" ablichten. Dort feierte Perry Medienberichten zufolge ihren 41. Geburtstag.

Als die ersten Gerüchte über eine mögliche Liebesbeziehung zwischen den beiden aufkamen, zeigten sich viele überrascht. Mit einer Romanze zwischen Katy Perry und Justin Trudeau hatten wohl die wenigsten gerechnet. Wenige Wochen vor Beginn der Spekulationen hatte die Sängerin ihre Trennung von Hollywoodstar Orlando Bloom (48) bekannt gegeben. "Aufgrund des großen öffentlichen Interesses und der Diskussionen um die Beziehung von Orlando Bloom und Katy Perry haben Vertreter bestätigt, dass Orlando und Katy ihre Beziehung in den vergangenen Monaten neu ausgerichtet haben, um sich auf das gemeinsame Co-Parenting zu konzentrieren", hieß es Anfang Juli in einem Statement, das unter anderem dem US-Magazin "People" vorlag. Die beiden haben die gemeinsame Tochter Daisy Dove (5).

Auch Justin Trudeau war zu diesem Zeitpunkt seit geraumer Zeit wieder solo. Im August 2023 gaben er und seine Ex-Frau Sophie Gregoire Trudeau (50) ihre Trennung nach 18 Ehejahren bekannt. "Wie immer bleiben wir eine enge Familie, die sich gegenseitig und alles, was wir aufgebaut haben, tief liebt und respektiert", erklärten sie damals auf Instagram. Sie haben drei gemeinsame Kinder.

Erste Gerüchte über Trudeau und Perry

Ende Juli 2025 gab es dann die ersten Gerüchte über Katy Perry und Justin Trudeau. Die beiden wurden gemeinsam bei einem Essen in Montreal, Kanada, gesichtet, wie "TMZ" und "People" berichteten. Vor ihrem Abendessen wurden Trudeau und Perry bereits bei einem Spaziergang in einem Park fotografiert.

Die Gerüchte hinderten Trudeau kurz darauf auch nicht daran, Perrys Konzert in Montreal zu besuchen. Auf erstklassigen Plätzen verfolgte der Politiker damals die Show der Popsängerin - und heizte damit die Spekulationen um eine mögliche Romanze weiter an. Bilder von Trudeau im Publikum veröffentlichte unter anderem die Seite "Pop Crave" auf ihrem X-Account.

Unterdessen berichtete eine Quelle dem "People"-Magazin Anfang August, dass sich die "Romanze" zwischen Perry und Trudeau noch in einem "frühen Stadium" befinde. Trudeau, der bis März 2025 der Premierminister Kanadas war, sei es gewohnt, "sein Privatleben geheim zu halten, und würde zu diesem Zeitpunkt noch keine öffentliche Zurschaustellung wagen", so der Insider. "Er weiß, dass sie beobachtet werden, und ist klug genug, sich vorerst zurückzuhalten."

Eine andere Quelle behauptete, "sie seien aneinander interessiert", würden es aber langsam angehen lassen. "Sie reist um die Welt, und er überlegt sich gerade, wie es in seinem Leben weitergehen soll, nachdem er nicht mehr Premierminister von Kanada ist, aber es gibt eine Anziehungskraft zwischen ihnen."

Knutschend auf einer Yacht

Eine Zeit lang wurde es dann ruhiger um Katy Perry und Justin Trudeau. Doch Mitte Oktober tauchten Fotos auf, die bereits zeigten, dass es ernster zwischen den beiden sein könnte. Unscharfe Bilder von der Yacht der Sängerin sollen der "Daily Mail" zufolge das neue Paar knutschend zeigen. Die Fotos wurden offenbar Ende September vor der Küste von Santa Barbara, Kalifornien, von einem Touristen auf einem vorbeifahrenden Boot aufgenommen.

Nun haben Katy Perry und Justin Trudeau offenbar keine Lust mehr auf Versteckspielen: Am Samstagabend zeigten sie sich vor dem "Crazy Horse" Hand in Hand. Auf den Bildern und Videos, die dem US-Promiportal "TMZ" vorliegen, sieht man sie ganz entspannt und sichtlich gut gelaunt aus dem Theater spazieren.







