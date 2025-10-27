Sängerin Katy Perry und Politiker Justin Trudeau haben ihre Liebe offiziell gemacht. Seit Monaten deutete sich die neue Promi-Beziehung schon an...
Nach monatelangen Spekulationen und Paparazzi-Schnappschüssen haben Popstar Katy Perry (41) und der ehemalige kanadische Premierminister Justin Trudeau (53) ihre Beziehung bestätigt. Die beiden haben am Wochenende in Paris einen ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt hingelegt. Das Paar ließ sich vor dem legendären Club "Crazy Horse" ablichten. Dort feierte Perry Medienberichten zufolge ihren 41. Geburtstag.