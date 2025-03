Spekulationen nach Preisverleihung: Oscar-Romanze mit Ralph Fiennes? Chelsea Handler bezieht Stellung

Statt mit einem Goldjungen in der Hand endete die Oscar-Nacht für Schauspieler Ralph Fiennes (62) mit einer bekannten Blondine? Mit Chelsea Handler wurde er beim Verlassen der "Vanity Fair"-After-Party Arm in Arm fotografiert. Dies löste schnell Spekulationen aus, dass er und die 50-Jährige eine amouröse Beziehung haben könnten. Jetzt hat die Komikerin und Schauspielerin dazu Stellung bezogen.

Gegenüber "Entertainment Tonight" stellt Handler klar, dass alles, was zwischen ihr und dem 'Konklave'-Schauspieler nach der Preisverleihung passiert ist, war, dass sie "von einer Party zur nächsten Party gegangen" sind. Sie betont auch, dass sie "mit einer Gruppe von Leuten" zusammen waren und nicht allein. Darüber hinaus wären beide Stars keine Personen, die an langfristigen Beziehungen interessiert seien, schätzt sie ein: "Ich glaube nicht, dass Ralph Fiennes zum Heiraten geeignet ist. Und ich glaube nicht, dass ich zum Heiraten geeignet bin."

"Jeder Mann in meinem Leben ist keine Hauptfigur"

Anlass für weitere Spekulationen hatte zuvor zudem gegeben, dass Chelsea Handler in der "Jamie Kern Lima Show" zugegeben hatte, dass sie seit "neun Monaten" in etwas involviert sei. "Ich habe jemanden, mit dem ich mich jetzt treffe, zu dem ich mich sehr hingezogen fühle und mit dem ich gerne Sex habe, und das ist eine wirklich gute, nette kleine Sache, die ich habe", enthüllte sie in der Episode vom 4. März. Sie merkte aber erneut an, dass sie sich selbst nicht als "Beziehungsmensch" betrachtet, sodass weder ihr aktueller Partner noch ihre früheren Partner "etwas Ernsthaftes" waren.

"Ich halte mich für einen Zweckmenschen", erklärte Handler. "Meine Aufgabe ist es, hier zu sein, um Gespräche zu führen, wie das, das wir gerade führen, den Menschen Optimismus einzuhauchen, für Frauen da zu sein, das ist meine Aufgabe in diesem Leben, ob es nun mehr Leben sind oder nicht." Sie fügte hinzu: "Ich weiß nur, dass ich weiß, was ich tun soll. Jeder Mann in meinem Leben ist keine Hauptfigur. Das ist eine Nebenbeziehung, und ich liebe sie, ich möchte jeden respektieren, aber das ist nicht mein Hauptaugenmerk im Leben. Ich bin nicht diese Art von Mensch."