Spekulationen auf dem Wasen: Ist die Almhütte Royal verkauft? – Wirtin Nina Renoldi spricht Klartext

Die Almhütte Royal ist ein Schmuckstück des Volksfestes. Wechselt das prächtige Holzgebäude den Besitzer, wie man sich auf dem Wasen erzählt? Wirtin Nina Renoldi spricht nun Klartext.
Die Almhütte Royal gehört zu den architektonischen Hinguckern beim Cannstatter Volksfest. Das massive Holz, aus dem sie besteht, hat Geschichte: Es stammt aus den Überresten von rund 30 Tiroler Bauernhöfen. Aus diesen Originalteilen hat Klaus Renoldi, Schausteller in der sechsten Generation, mit viel Gespür für Atmosphäre ein Stück Alpenflair auf den Wasen geholt.