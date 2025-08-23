Spektakuläres Video: Herzogin Meghan bewundert Ehemann Prinz Harry beim Surfen

Private Einblicke von Herzogin Meghan: Auf Instagram teilte sie ein sportliches Video ihres Ehemanns Prinz Harry beim Wellenreiten.
Seit Anfang des Jahres betreibt Prinz Harrys (40) Ehefrau Herzogin Meghan (44) wieder einen Instagram-Account. Neben Informationen zu ihren beruflichen Projekten wie der Lifestyle-Serie "With Love, Meghan" oder ihrer Lifestyle-Marke "As ever" teilt die Herzogin von Sussex hier auch regelmäßig Einblicke in ihr Privat- und Eheleben. So hat Meghan jetzt ein Video gepostet, das ihren sportlichen Ehemann beim Surfen zeigt.