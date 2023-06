17 Ein Trupp von zwölf Mann ist nötig, um das Riesenrad gen Himmel wachsen zu lassen Foto: Eibne//Roger Bürke

In diesen Tagen wächst mit dem City Star das größte transportable Riesenrad Europas auf dem Flugfeld in die Höhe. Schausteller Sebastian Göbel muss ein Dutzend Aufbauhelfer koordinieren, damit in schwindelerregender Höhe alles reibungslos klappt.









Sebastian Göbel liegt bäuchlings auf dem Ringeisen. So heißen die gebogenen Rundelemente des City Star, des größten transportablen Riesenrads Europas, das er in dieser Woche auf dem Festplatz des Flugfeldes aufbaut. Doch das Vorhaben ist soeben ins Stocken geraten. Eines der Zugseile läuft nicht auf der richtigen Rille. Der 33-Jährige ist von seinem Leitstand zur Seilwinde gekommen, in liegender Position kann er von oben schauen, wo es klemmt. Immer wieder ruft er Kommandos, doch eine der Seilwinden will nicht so, wie er will.