Unfall in Aidlingen

4 Das Fahrzeug landete in Folge des Unfalls im Bach. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Ein Autofahrer kommt in Aidlingen von der Straße ab – das Auto des 39-Jährigen landet schließlich auf dem Dach in einem angrenzenden Bach. Der Mann kommt ins Krankenhaus.















Ein 39-jähriger Autofahrer ist am Freitagmittag in Aidlingen (Landkreis Böblingen) mit seinem Dacia in der Folge eines Unfalls im Bach gelandet. Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 12 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs, als er laut Zeugenaussagen nach links auf die Gegenfahrbahn kam und weiter eine Böschung hinunterfuhr.

Das Auto kam schließlich in der angrenzenden Aid auf dem Dach zum Liegen. Ersthelfer konnten den Fahrer aus seinem Fahrzeug befreien. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Mit Hilfe der Feuerwehr wurde das Auto aus dem Bach befördert. Der Schaden beträgt rund 12.000 Euro. Vermutlich ist der Unfall auf eine medizinische Ursache beim Fahrer zurückzuführen.