Spektakulärer Unfall in Stuttgart Baukran lässt Stahlträger auf Auto fallen

Von Wolf-Dieter Obst 07. November 2018 - 09:21 Uhr

Für eine Stuttgarter Autofahrerin spielen sich am Mittwochmorgen dramatische Sekunden ab. Aus heiterem Himmel fällt ein tonnenschwerer Stahlträger auf ihren Wagen.





4 Bilder ansehen

Stuttgart - Manchmal liegen zwischen Glück und Leid, zwischen Leben und Tod nur wenige Zehntelsekunden. Bei einem spektakulären Unfall in Feuerbach ist am Mittwochmorgen eine 27-jährige Autofahrerin nur um Haaresbreite von schlimmeren Folgen verschont geblieben. An der Bahnunterführung der Bundesstraße 295 am Wiener Platz hat ein Baukran einen tonnenschweren Stahlträger verloren – und der fiel auf den VW Golf der Stuttgarterin, die gerade vorbeifuhr.

Mehr zum Thema

Die Ursache des Zwischenfalls ist noch unbekannt. An der Bahnbrücke beim Feuerbacher Bahnhof wird derzeit für das Bahnprojekt Stuttgart 21 eine neue Personenunterführung gebaut, die bis Juli 2019 fertiggestellt sein soll. Am Dienstag und Mittwoch standen besonderen Arbeiten auf dem Programm, bei der außerhalb des Berufsverkehrs in der Unterführung je eine Fahrspur gesperrt werden sollte.

Der Stahlträger trifft das Heck

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei sollte am Mittwoch gegen 7.30 Uhr ein Stahlträger in den Baustellenbereich gehievt werden. Dazu hob ein 61-jähriger Kranführer das Bauteil an – und dann ging alles blitzschnell. Der Stahlträger war offenbar nicht richtig am Baukran befestigt. „Offensichtlich rutschte der Stahlträger aus dem Seil und fiel auf die Fahrbahn“, sagt Polizeisprecher Stephan Widmann. Eine vorbeifahrende Golf-Fahrerin, die auf der B 295 in Richtung Weilimdorf unterwegs war, hatte das Unglück offenbar kommen sehen – und noch einmal kurz Gas gegeben.

Entscheidende Zehntelsekunden. Entscheidende Zentimeter. Der Stahlträger erwischte den VW Golf nur noch am Heck und riss die Stoßfängerschürze herunter. Ein vergleichsweise glimpflicher Schaden. Die Autofahrerin kam mit dem Schrecken davon. Die Polizei und Gutachter ermitteln nun, ob ein technischer Defekt vorlag oder welche möglichen Versäumnisse unter den Bauarbeitern vorlagen.

Nicht immer kommt alles Gute von oben

Dabei beschädigte das Teil auch noch den Lkw eines 39-Jährigen und demolierte zwei Stromverteilerkästen. Die Folge: Die Ampelanlage im Kreuzungsbereich fiel aus. Der Verkehr, der von Weilimdorf in Richtung Pragsattel musste gesperrt werden. Der Schaden geht in die Zehntausende.

Dass Autofahrer immer wieder von fliegenden und umstürzenden Teilen getroffen werden, ist keine Seltenheit. Einer der dramatischsten Zwischenfälle dieser Art spielte sich vor einem Jahr auf Sindelfinger Gemarkung ab. Auf der Kreisstraße nach Stuttgart fiel eine mächtige Eiche auf ein Fahrzeug – die beiden Frauen im Wagen kamen dabei ums Leben.

Das Kommunikationsbüro des Bahnprojekts Stuttgart-Ulm bestätigte, dass es sich beim Unglücksort um eine S-21-Baustelle handelt. Über die Vorgänge oder die laufenden Ermittlungen könne man keine Stellungnahme abgeben, erklärte ein Sprecher. Im Juli 2016 hatte es dort schon einmal einen spektakulären Kranunfall gegeben. Ein Baukran hatte mit seiner Last den 15 000-Volt-Fahrdraht einer S-Bahn abgerissen – die Oberleitung fiel dabei auf eine im Bahnhof stehende S-Bahn. 150 Fahrgäste saßen fest, verletzt wurde glücklicherweise niemand.