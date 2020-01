1 Da hilft nur noch fegen und kehren: Bierhavarie in Weilimdorf. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Auf der Fahrbahn statt im Ausschank: Über 100 Bierkisten sind in Stuttgart-Weilimdorf auf der Straße gelandet.

Stuttgart - Beschwingende, würzige Malzaromatik, ausgewogener süffig-frischer Geschmack, üppige Schaumkrone: So ist laut Eigenwerbung das Bier beschrieben, das nun aber nicht mehr zu Brotzeiten, Pasta oder Tapas gereicht werden kann. Mindestens 100 Kisten Bier der Sorte Urtyp sind am Dienstag gegen 13.40 Uhr in Weilimdorf auf der Straße gelandet. Ein Lastzug mit Anhänger hat die Fracht verloren, als der Fahrer von der Bundesstraße 295 nach links in die Weissacher Straße abbog. Dabei öffnete sich überraschend die Seitenklappe des Anhängers – mit lautstarken Folgen. Auf der Fahrbahn breitete sich ein Flaschenmeer aus. Die Ursache ist laut Polizei noch nicht bekannt. So könnte der Schließmechanismus defekt gewesen oder aber auch fehlerhaft betätigt worden sein. Zur Reinigung der Fahrbahn musste eine Kehrmaschine eingesetzt werden. Gegen 15 Uhr war die Straße wieder frei. Zum Genießen ist das Bier nicht mehr geeignet – der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.

