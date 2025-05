Ein Audi ist am frühen Donnerstagmorgen in Rutesheim (Kreis Böblingen) gegen eine Hauswand geprallt. Wie die Polizei berichtet, stand der 30 Jahre alte Fahrer dabei unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Laut den Beamten war der Mann gegen 6 Uhr mit seinem Wagen in der Dieselstraße in Richtung Leonberger Straße unterwegs gewesen. Im Einmündungsbereich soll er sein Auto dann plötzlich stark beschleunigt haben. Durch den Einfluss der Drogen verlor er mutmaßlich die Kontrolle, der Audi fuhr geradeaus über die Einmündung hinaus in die parallel verlaufende Brahmstraße. Dort durchbrach der Wagen eine Hecke und krachte schließlich auf die Mauer eines Wohnhauses.

Der Audi-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Dort musste er auch Blut abgeben, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto und an der Hauswand auf rund 100 000 Euro.