7 Der Audi krachte in die Fensterscheibe einer Praxis. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Ein Audi kracht am Donnerstagvormittag in Gerlingen in die Fensterscheibe einer Praxis. Eine Person wird dabei durch Glassplitter leicht verletzt. Was bislang bekannt ist.











Link kopiert



In der Feuerbacher Straße in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) ist es am Donnerstagmorgen zu einem spektakulären Unfall gekommen, bei dem ein Audi in die Fensterscheibe einer Praxis fuhr. Nach erstem Erkenntnisstand wurde bei dem Unfall eine Person leicht verletzt.