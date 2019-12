Auto schlittert auf Dach über Straße – wer saß am Steuer?

Unfall in Esslingen

6 Der Ford überschlug sich und schlitterte über die Fahrbahn. Foto: SDMG/Kohls

Zwei Betrunkene sind in der Nacht zum Donnerstag mit einem Ford in Esslingen unterwegs. Dabei kommt es zu einem spektakulären Unfall, bei dem auch zwei geparkte Autos schwer beschädigt werden. Die Polizei ermittelt.

Esslingen - Zu einem spektakulären Unfall ist es in der Nacht zum Donnerstag in Esslingen gekommen. Dabei überschlug sich ein Ford, zwei parkende Fahrzeuge wurden beschädigt und das Auto des Unfallverursachers schlitterte auf dem Dach über die Straße. Im Ford saßen eine 40-jährige Frau und ein 36 Jahre alter Mann aus Esslingen, beide stark betrunken. Die Polizei muss nun den Fahrer ermitteln.

Wie die Beamten berichten, waren die beiden Personen im Ford gegen 0.50 Uhr auf der Hirschlandstraße in Richtung Hirschlandkopf unterwegs. Dabei kam der Fahrer wohl aufgrund starker Alkoholeinwirkung nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten VW. Dieser wurde durch den heftigen Aufprall gegen eine Gartenmauer geschoben. Am Ford wurde das linke Vorderrad herausgerissen. Danach überschlug sich das Fahrzeug, landete auf dem Dach und schlitterte über die Fahrbahn gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW.

Die Schleudertour endete schließlich an einem Baum. Beide Insassen im Ford wurden bei dem Unfall augenscheinlich nicht verletzt, jedoch waren beide stark betrunken. Nach bisherigen Ermittlungen bleibt unklar, wer zum Unfallzeitpunkt gefahren ist, deshalb wurde bei beiden Insassen eine Blutprobe entnommen. Der angerichtete Schaden beträgt nach ersten Schätzungen insgesamt circa 25.000 Euro, wobei der Ford und der VW vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden sind. Die weiteren Ermittlungen dauern an.