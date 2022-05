Auto überschlägt sich und landet auf Rädern in Garten

Spektakulärer Unfall in Aidlingen

6 Die Insassen kamen bei dem Unfall einigermaßen glimpflich davon. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Am Freitagabend kommt es in Aidlingen zu einem spektakulären Unfall. Dabei überschlägt sich ein Auto mit zwei Insassen und landet wieder auf den Rädern in einem Garten.















Ein nicht alltäglicher Unfall hat am Freitagabend in Aidlingen (Landkreis Böblingen) für Aufsehen gesorgt, wie die Polizei berichtet.

Ein 23-Jähriger fuhr gegen 18 Uhr mit seinem BMW durch den Ortsteil Dachtel in Richtung Deckenpfronn. In einer Haarnadelkurve verlor der Fahrer aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto kam ins Schleudern und prallte gegen einen Bordstein. Anschließend überschlug sich der BMW, durchbrach eine Hecke, krachte mit dem Dach auf eine Mauer und landete schließlich wieder auf den Rädern in einem Garten.

Straße voll gesperrt

Der Fahrer kam mit leichten Blessuren davon, seine 21-jährige Beifahrerin erlitt mittelschwere Verletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Wagen musste aus dem Garten geborgen und abgeschleppt werden. Der materielle Schaden beläuft sich auf etwa 17.000 Euro. Während des Rettungseinsatzes war die Straße in beide Richtungen gesperrt.