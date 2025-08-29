Spektakulärer Unfall: Fahrt endet im Gerlinger Stadtarchiv
Vermutlich weil sie Gas und Bremse verwechselte, fuhr eine Autofahrerin ins Rathaus. So glimpflich der Unfall ausging, für die Fahrerin dürfte er ärgerlich sein.

Das Auto war gerade mal acht Tage alt, 76 Kilometer war es gefahren. Am späten Donnerstagnachmittag war es nach einem Unfall in der Gerlinger Innenstadt nicht mehr fahrbereit. Wie die Polizei bestätigt, hatte die 87-Jährige Fahrerin beim Parkvorgang Gas und Bremse verwechselt. Sie bretterte über eine Böschung hinweg in das tiefer gelegene Fenster des Stadtarchivs.

 

Glück im Unglück

Glücklicherweise blieben sowohl sie als auch ihre 91-jährige Beifahrerin unverletzt. Sie kamen mit dem Schrecken davon. Der Citroen wurde abgeschleppt. Das THW verschalte das zerstörte Fenster. Die Höhe des Sachschadens gibt die Polizei mit rund 8000 Euro an, allein 3000 Euro beträgt der schätzte Schaden am Rathaus.

Der Unfall weckt Erinnerungen an einen anderen spektakulären Unfall im Mai dieses Jahres. Ein 86-Jähriger war quer über den Stadtfriedhof gerast. Die Ursache war ersten Angaben zufolge dieselbe gewesen: Er hatte beim Parkvorgang Gas und Bremse verwechselt.

 