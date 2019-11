5 Ein 18-Jähriger war zu schnell unterwegs. Foto: 7aktuell.de/ Hessenauer

Ein junger Fahranfänger gerät in einer Kurve bei Markgröningen im Kreis Ludwigsburg ins Schleudern. Für sein Auto und das einer entgegenkommenden Fahrerin hat das fatale Folgen – doch er hatte auch Glück.

Markgröningen - Ein spektakulärer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagabend um 22.25 Uhr bei Unterriexingen. Ein 18-jähriger Autofahrer war auf der Landesstraße von Sachsenheim in Richtung Unterriexingen unterwegs. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kollidierte dieser in der Kurve vor der dortigen Enzbrücke mit einer entgegenkommenden 30-jährigen Nissan-Fahrerin. Der BMW des jungen Mannes kam daraufhin von der Fahrbahn ab und stürzte die Böschung hinunter.

Zum Glück wurde niemand verletzt

Glücklicherweise wurden der BMW-Fahrer, sein 19-jähriger Beifahrer sowie die Nissan-Fahrerin bei diesem Verkehrsunfall nicht verletzt, die Rettungsdienste mussten nicht eingreifen. Um so gravierender ist der wirtschaftliche Schaden durch den Unfall vom Samstag: Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich laut Angaben der Polizei auf ungefähr 14 000 Euro. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.