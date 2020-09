1 Der 19-Jährige konnte sich zwar selbst aus dem brennenden Auto befreien, musste aber schwer verletzt per Rettungswagen in die Klinik gebracht werden (Symbolfoto). Foto: picture alliance / Marcel Kusch//Marcel Kusch

Ein 19-jähriger Autofahrer überschätzte seine Fahrkünste und landete mit seinem Mercedes GLA auf der B 27 bei Leinfelden-Echterdingen auf dem Dach. Der junge Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Leinfelden-Echterdingen - Ein 19-Jähriger hat am frühen Samstagmorgen auf der B 27 für einen spektakulärer Verkehrsunfall gesorgt: Er war um ein Uhr mit seinem Mercedes GLA auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Dabei kam der Mercedes wohl nach links in den Grünstreifen und im Anschluss nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in der Folge so unglücklich gegen die Böschung, dass der Pkw umkippte und auf dem Dach landete. Der Fahrer befreite sich trotz schwerer Verletzungen selbstständig und wurde später per Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Obendrein fing das Fahrzeug dann noch kurz Feuer - der Brand wurde von den Ersthelfern allerdings schnell gelöscht. Das Auto wurde durch einen Abschleppwagen geborgen, es entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Durch die umherfliegenden Teile des Mercedes wurde auf der Gegenfahrbahn ein weiteres Fahrzeug leicht beschädigt. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr Aichtal war mit 3 Fahrzeugen und 15 Mann vor Ort. Die Bundesstraße musste in beiden Richtungen zur Unfallaufnahme mehrfach gesperrt werden.