SEK-Einsatz in Leonberg: Tödliche Polizeischüsse: Das gab’s in Leonberg noch nicht

1 Bild vom SEK-Einsatz: Ein Mann stirbt durch Schüsse der Polizei. Foto: SDMG

Zwei Tage nach dem dramatischen Polizeieinsatz geht am Tatort in der Nähe des Leo-Centers die Spurensicherung weiter. Das LKA hat den Fall übernommen.











Bis vor Kurzem hat es noch geregnet, der Asphalt ist feucht. So richtig scheint die Stadt an diesem Montagmorgen noch nicht erwacht zu sein. Oder vielleicht hat sie den ersten Ansturm auch schon hinter sich. Jedenfalls hält sich der Verkehr in der Leonberger Hindenburgstraße kurz nach 10 Uhr in Grenzen. Allerdings schleicht kurz darauf ein Polizeiauto um die Ecke, an der das Möbelhaus Weimer mit seinem Räumungsverkauf wirbt. Der Wagen fährt in die Hohheckstraße – in der nichts mehr so ist wie noch in der vergangenen Woche.