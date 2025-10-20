Spektakulärer Raub in Frankreich: Louvre öffnet nach Einbruch wieder für Besucher

Nach dem Einbruch und dem Diebstahl wertvoller Schmuckstücke öffnet der Louvre wieder. Einige Räume bleiben jedoch vorerst geschlossen, während die Polizei weiter nach den Tätern sucht.
Das weltberühmte Pariser Museum Louvre öffnet nach dem spektakulären Einbruch wieder für Besucher. Allerdings könne die Eröffnung sich verzögern und einige Räume blieben ausnahmsweise geschlossen, teilte der Louvre mit. Nach dem Kunstraub am Sonntagmorgen war das Museum evakuiert und für den Rest des Tages geschlossen worden. Dies sollte unter anderem die Ermittlungen der Polizei in dem riesigen Museum erleichtern.