Spektakulärer Neubau in Aidlingen: Wohnen im Traumhaus – mit Mitte 20

13 Das Untergeschoss ist massiv gebaut, die beiden Geschosse darüber nur aus Holz. Foto: Markus Guhl/Stuttgart

Isabel und Jonathan Stürner haben ein ganz besonderes Eigenheim: Bis auf das Untergeschoss und die Träger besteht das Haus nur aus Holz. Das Ergebnis ist ein spektakuläres Unikat.











An der Hauptstraße, die durch Aidlingen führt, donnert der Verkehr entlang. Doch wer das Holztor zum Vorhof der Stürners durchschreitet und hinter sich schließt, findet sich plötzlich in einer entspannten Oase wieder. In dem gepflasterten Hof ist der Motorenlärm nur noch ein Hintergrundrauschen, Palmen und Kräuter in Blumenkübeln verleihen ihm eine mediterrane Atmosphäre. Mit einem Strahlen öffnet Isabel Stürner die Haustür hinein in ihr Reich, in dem sie und ihr Mann Jonathan seit gut einem Jahr wohnen. Auch wenn es längst Alltag geworden ist, empfinden sie es immer noch als Luxus, den Neubau ihr Zuhause nennen zu dürfen.