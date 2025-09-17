Spektakulärer Mordfall: Menendez-Brüder scheitern mit Antrag auf neues Verfahren

Seit 35 Jahren sitzen die Menendez-Brüder wegen der Ermordung ihrer Eltern hinter Gitter. Neue Beweismittel sollten ein neues Verfahren bewirken - doch das Gericht in Los Angeles bleibt hart.
Los Angeles - Ein US-Gericht hat einen Antrag der wegen Mordes an ihren Eltern verurteilten Brüder Erik und Lyle Menendez auf ein neues Verfahren abgelehnt. Mit neuen Beweismitteln wollten die Brüder die fast 30 Jahre alten Urteile überprüfen lassen. Eine entsprechende Petition hatten sie im Mai 2023 eingereicht. Der zuständige Richter wies den Antrag ab, wie US-Medien am Dienstag (Ortszeit) berichteten.