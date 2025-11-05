Fünf Monate nach dem Öffnen der Turmkugel der Cannstatter Stadtkirche sind jetzt alle Dokumente der Zeitkapseln transkribiert. Am 7. November werden sie vorgestellt.
Für Dekan Eckart Schultz-Berg war es Anfang Juni eine riesengroße Überraschung, als beim Öffnen der Turmkugel anlässlich der Kirchenrenovierung auf der Cannstatter Stadtkirche acht Zeitkapseln entdeckt wurden. Sie sind nun im Beisein von Archivar Andreas Butz gesichtet und von Oswald Dübgen und Klaus Wagner von der Gesamtkirchengemeinde Bad Cannstatt, fotografisch dokumentiert worden. Die Älteste Zeitkapsel stammt von 1661. Einen Tag später nach der Öffnung kamen die Dokumente wieder auf die Turmspitze.