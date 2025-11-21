Spektakulärer Einbruch in Paris: Dokumentarfilm über Louvre-Raub geplant

Der spektakuläre Einbruch im Louvre stößt auch in Hollywood auf großes Interesse. Ein Team von Regisseuren und Produzenten kündigt eine Doku über den spektakulären Raubzug an.
Der spektakuläre Einbruch im Pariser Louvre wird zum Stoff für einen Dokumentarfilm. Regisseur Laurent Bouzereau werde bei dem Projekt Regie führen, teilte dessen Produktionsfirma Nedland Film in Los Angeles auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Der gebürtige Franzose holt dafür den US-Produzenten R.J. Cutler („Elton John: Never Too Late“, „The War Room“) an Bord.