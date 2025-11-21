Spektakulärer Einbruch in Paris: Dokumentarfilm über Louvre-Raub geplant

Der spektakuläre Einbruch im Louvre stößt auch in Hollywood auf großes Interesse. Ein Team von Regisseuren und Produzenten kündigt eine Doku über den spektakulären Raubzug an.

Der spektakuläre Einbruch im Pariser Louvre wird zum Stoff für einen Dokumentarfilm. Regisseur Laurent Bouzereau werde bei dem Projekt Regie führen, teilte dessen Produktionsfirma Nedland Film in Los Angeles auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Der gebürtige Franzose holt dafür den US-Produzenten R.J. Cutler („Elton John: Never Too Late“, „The War Room“) an Bord.

Nedland Films bestätigte einen Bericht des Branchenblatts „Hollywood Reporter“, wonach die Doku auch das Medienspektakel um den beispiellosen Raubzug in den Fokus nehmen wird, die Ermittlungen und mögliche Fundorte, wo die Millionenbeute auftauchen könnte. Dabei sollen unter anderem Augenzeugen des Überfalls, Mitarbeiter des Museums und Fahnder zu Wort kommen.

Millionenschwere Beute

Der Einbruch in das weltberühmte Museum im Herzen der französischen Hauptstadt hatte international Schlagzeilen gemacht. Die maskierten Täter hatten am 19. Oktober einen Lkw mit einer Hebebühne neben dem Louvre geparkt. Während zwei von ihnen auf Motorrollern an der Straße warteten, gelangten die anderen beiden mit der Hebebühne auf einen Balkon im ersten Stock und von dort durch ein Fenster in das Museum.

Die Diebe flohen mit kostbaren Schmuckstücken früherer Königinnen und Kaiserinnen, darunter Diademe, Halsketten, Ohrringe und Broschen. Der Wert des Schmucks wird auf fast 90 Millionen Euro geschätzt. Zwar wurden mehrere Tatverdächtige festgenommen und Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Beute blieb aber verschwunden.

Regisseur und Produzent Bouzereau drehte zuletzt Dokus über die Entstehung des Kino-Blockbusters „Der weiße Hai“, über den legendären Filmkomponisten John Williams und über das Leben der US-Schauspielerin Faye Dunaway. 2012 kam sein Dokumentarfilm „Roman Polanski: A Film Memoir“ heraus.