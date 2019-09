1 Der goldene Lokus ist etwa fünf Millionen Euro wert. Foto: dpa

Der Diebstahl einer Gold-Toilette im englischen Blenheim Palace sorgte am Wochenende für Aufsehen über Großbritannien hinaus. Nun meldete sich der Künstler des millionenschweren Klos zu Wort.

Oxford - War es die Gier oder eine Tat zum Wohle der Armen? Nach dem Diebstahl einer Toilette aus echtem Gold hat der Künstler des Werkes die Hoffnung, dass es sich um eine „von Robin Hood inspirierte Aktion“ handelt. Der Leiter des englischen Blenheim Palace, aus dem die Gold-Toilette entwendet worden war, stellte derweil klar, dass das gute Stück fünf bis sechs Millionen Dollar (4,5 bis 5,4 Millionen Euro) wert ist.

Er habe die Tat zunächst für einen Streich gehalten, sagte der italienische Künstler Maurizio Cattelan der Zeitung „New York Times“ am Sonntag. „Wer ist so dumm, eine Toilette zu stehlen? Ich hatte für eine Sekunde vergessen, dass sie aus Gold besteht“, fügte er hinzu.

Trump lehnt ab

Das Werk „America“ war in der Nacht zum Samstag aus dem Blenheim Palace in der englischen Grafschaft Oxfordshire gestohlen worden. Das Goldklo war zuvor im New Yorker Guggenheim Museum ausgestellt gewesen und hatte im vergangenen Jahr eine gewisse Berühmtheit erlangt, weil das Museum es US-Präsident Donald Trump als Leihgabe angeboten hatte, was dieser ablehnte.

Die Polizei nahm nach eigenen Angaben am Samstag einen 66-jährigen Verdächtigen fest. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass mehrere Täter an dem Diebstahl beteiligt waren und mindestens zwei Fahrzeuge nutzten. Die Diebesbande hatte eine Überschwemmung in Blenheim Palace hinterlassen, die Schäden an dem historischen Gebäude anrichtete.

Schmelzen Diebe Klo ein?

Das Kunstwerk wurde zunächst nicht wiedergefunden. „Wir verfolgen mehrere Spuren“, erklärte Ermittlerin Jess Milne. Cattelan hatte über sein Goldklo gesagt, dies sei „Ein-Prozent-Kunst für die 99 Prozent“ (der Bevölkerung). „Ich hoffe, es ist immer noch so“, sagte der Künstler nun der „New York Times“. „Ich will positiv sein und denken, dass der Raub eine Art von Robin Hood inspirierte Aktion ist.“

Der Direktor des Blenheim Palace, Dominic Hare, gab unterdessen bekannt, dass die Toilette auf einen Wert von fünf bis sechs Millionen Dollar (4,5 bis 5,4 Millionen Euro) geschätzt wird. Zuvor war der Wert in der britischen Presse mit umgerechnet 1,13 Millionen Euro angegeben worden. Es sei nicht ausgeschlossen, dass die Diebe das goldene Kunstwerk einschmelzen, sagte Hare dem Sender BBC.

Klo konnte benutzt werden

Hare versicherte, dass Blenheim Palace, das zum Unesco-Weltkulturerbe gehört und der Geburtsort des legendären früheren britischen Premierministers Winston Chruchill ist, über ein ausgefeiltes Sicherheitssystem verfüge. Angesichts des Diebstahls müsse dieses allerdings auf den Prüfstand gestellt werden.

Die Gold-Toilette war im Rahmen einer Cattelan-Werkschau ausgestellt worden, die am Donnerstag eröffnet worden war und bis zum 27. Oktober dauern soll. Das voll funktionstüchtige Klo war eines der Glanzstücke der Ausstellung. Besucher konnten dreiminütige Zeitfenster buchen, um die Luxus-Toilette zu benutzen. Im New Yorker Guggenheim-Museum hatten im Laufe eines Jahres mehr als 100.000 Menschen von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.