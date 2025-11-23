Spektakuläre Titanic-Auktion: Golduhr von Titanic-Paar für 2 Millionen Euro versteigert

Das im Titanic-Film ikonisch inszenierte Straus-Ehepaar gehörte zu den wenigen Erste-Klasse-Passagieren, die bei dem Schiffbruch ums Leben kamen. Ihre Uhr erzielt nun eine Rekordsumme.
London - Die 18-karätige goldende Taschenuhr eines beim Titanic-Untergang ertrunkenen Paares hat bei einer Versteigerung einen Rekordpreis von mehr als zwei Millionen Euro (1,78 Mio Pfund) erzielt. Laut dem auf Titanic-Andenken spezialisierten Auktionshaus Henry Aldridge & Son war dies der höchste Betrag, der jemals für ein Titanic-Überbleibsel gezahlt wurde.