Epochale Schau bei Paris: Meisterwerk mit Seltenheitswert

1 Das berühmte Stundenbuch „Très Riches Heures“ Foto: IMAGO/MAXPPP

In Chantilly bei Paris präsentiert eine der spektakulärsten Ausstellungen dieses Jahres das ikonische Stundenbuch des Herzogs von Berry.











Link kopiert



Der bullige Typ im leuchtend blauen, goldbestickten Gewand, das ist er, der Duc de Berry. Auf dem Januarblatt seines legendären Stundenbuchs, den „Très Riches Heures“, hat sich der Spross des französischen Königshauses als Gastgeber eines Neujahrsempfangs porträtieren lassen, umgeben von wimmelnden Militärs, Geistlichen und Getreuen. Wenn man ganz genau hinschaut, kann man sogar die Falten um seine Augen entdecken. Immerhin war der große Kunstmäzen bereits über siebzig, als die Brüder Limburg ihm mit feinstem Pinsel, zuweilen bestehend aus nur einem einzigen Eichhörnchenhaar, in dieser Luxusausgabe eines Stundenbuchs um 1410 ein Denkmal setzten. Im Musée Condé in Chantilly ist dieses berühmteste Meisterwerk der mittelalterlichen Buchmalerei nun den Sommer über in einer spektakulären Ausstellung zu sehen.