Im Flugzeug von XianmenAir Passagierin öffnet Notausgang zum Lüften

In einem Flugzeug kann die Luft schon mal stickig werden. So wohl auch in einer Maschine von XianmenAir. Daher öffnete eine Passagierin kurzerhand den Notausgang, um etwas Luft reinzulassen.