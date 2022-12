34 Lionel Messi (rechts) gewinnt mit Argentinien das WM-Endspiel gegen Frankreich. Foto: dpa/Robert Michael

Lionel Messi hat mit Argentinien die Fußball-WM 2022 in Katar gewonnen. Das Team entschied das spannende Endspiel gegen die Franzosen im Elfmeterschießen.















Lionel Messi hat sich seinen Traum erfüllt: Der Topstar hat mit Argentinien die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar gewonnen. Sein Team entschied das spektakuläre Endspiel gegen Frankreich im Elfmeterschießen mit 4:2 (3:3, 2:2, 2:0) für sich. 36 Jahre nach dem Titelgewinn des großen Diego Maradona krönte Messi seine Karriere mit seinem ersten WM-Titel dank eines Doppelpacks.

Der sechsmalige Weltfußballer Messi traf selbst per Foulelfmeter (23. Minute) und außerdem in der Verlängerung (109.). Der starke Ángel di María (36.) erzielte noch vor der Halbzeit einen weiteren Treffer. Für Frankreich war Kylian Mbappé dreimal erfolgreich (80., Foulelfmeter/82./118., Foulelfmeter) und erzwang so erst die Verlängerung und dann das Elfmeterschießen.

Die in der ersten Halbzeit vorgeführte Équipe Tricolore hingegen verpasste die historische Chance, nach Brasilien 1962 zum zweiten nacheinander den goldenen Pokal zu gewinnen. Von den souveränen Auftritten in den Begegnungen zuvor war der Weltmeister von 2018 fast unerklärlicherweise weit entfernt und fand erst sehr spät überhaupt in die Begegnung.