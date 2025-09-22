Spektakel in der Daimlerstadt: Kunstnacht in Schorndorf: Volle Ateliers, belebte Lokale – wir zeigen die Bilder

Bei der Schorndorfer Kunstnacht am Samstag vibrierte die Stadt. Kunst gab es praktisch an jeder Ecke – unsere Fotos vom Abend.
Um einen Blick auf die restlos überfüllte Tango-Argentino-Performance im Erdgeschoss im Röhm zu erhaschen, haben sich manche fast die Nasen an den Fensterscheiben plattgedrückt. Die ganze Vielfalt zu erfassen, die bei der 22. Schorndorfer Kulturnacht geboten wurde, dürfte trotz solcher Anstrengungen – und trotz der Shuttlebusse, die die Gäste von Station zu Station brachten – wohl den wenigsten gelungen sein. Es war ein Füllhorn der Kunst, ein Überfluss an Kreativität und Talenten, das sich am Samstag über die ganze Stadt ergoss, und das in einer Spätsommernacht, die wie gemalt war für Genuss und Begegnungen.