Auf einer Wiese bei Rettersburg geht am Karsamstag ein Mega-Stapel von 3000 Paletten planmäßig in Flammen auf – ein Spektakel, das mittlerweile Besucher aus der halben Region anlockt.
Die Magie von 3000 brennenden Holzpaletten entfaltet sich am besten, wenn man durch die Zweige eines Apfelbaums auf das lodernde Flammenmeer blickt. Eine steile Streuobstwiese in Rettersburg ist in der Nacht zum Ostersonntag die Kulisse für ein archaisches Erlebnis. Feuer, so heiß, dass man die Hitze im Gesicht spürt. Flammen, so hoch wie der Himmel reicht. Und ein Leuchten, das in der Nacht ein ganzes Tal erfüllt.