Auf einer Wiese bei Rettersburg geht am Karsamstag ein Mega-Stapel von 3000 Paletten planmäßig in Flammen auf – ein Spektakel, das mittlerweile Besucher aus der halben Region anlockt.

Die Magie von 3000 brennenden Holzpaletten entfaltet sich am besten, wenn man durch die Zweige eines Apfelbaums auf das lodernde Flammenmeer blickt. Eine steile Streuobstwiese in Rettersburg ist in der Nacht zum Ostersonntag die Kulisse für ein archaisches Erlebnis. Feuer, so heiß, dass man die Hitze im Gesicht spürt. Flammen, so hoch wie der Himmel reicht. Und ein Leuchten, das in der Nacht ein ganzes Tal erfüllt.

Als in Rettersburg, einem Teilort von Berglen, am Karsamstag die Dämmerung einsetzt, wird aus dem Platz vor dem Vereinsheim der örtlichen Eintracht eine Bühne. Menschenmassen versammeln sich, um das Osterfeuer zu sehen – längst fest verankert im Veranstaltungskalender der Region. 714 Menschen leben in dem Weiler. Am Osterwochenende verdreifacht sich kurzzeitig die Einwohnerzahl – mit Menschen, die sich das zum 37. Mal veranstaltete Feuerspektakel nicht entgehen lassen wollen.

Ein Volksfest mit Maultaschen-Burger, Zuckerwatte und Osterfeuer-Bier

Noch liegt der Mega-Holzstapel friedlich im Sonnenschein. Foto: -/Feuerwehr Berglen/dpa

Der Abend ist perfekt organisiert, trotz der überschaubaren Zahl an in Frage kommenden Helfern. Biertheken, Essensstände, ein Shuttlebus, der das Publikum zum aufgestapelten Scheiterhaufen bringt. Es gibt Bratwurst und Maultaschen-Burger, Zuckerwatte und Pulled Pork zwischen zwei Brötchenscheiben. Einzig bei der Zahl der zur Verfügung stehenden Dixie-Klos sind gewisse Engpässe nicht zu übersehen – aber wer will ernsthaft erwarten, dass 2500 Besucherinnen quasi gleichzeitig auf die Toilette können?

Wir nehmen für den Weg nach Rettersburg den Shuttle. Die Abfahrt am Erlenhof erspart die Parkplatzsuche, der Bus braucht für die Strecke gerade mal acht Minuten. Der Ticketpreis ist mit der Empfehlung „1 Euro für den Veranstalter“ überschaubar, der Fahrer pflegt einen ausgesprochen heißen Reifen. Jedenfalls sind wir deutlich schneller vor Ort als die Gruppen, die sich mit einem für den Bier-Transport gefüllten Leiterwagen von Oppelsbohm, Vorderweißbuch oder Hößlinswart auf den Weg gemacht haben. „Lauft ihr jetzt nach Rettersburg?“ fragen wir eine Clique im Vorglüh-Modus. „Wollten wir eigentlich. Aber jetzt wird das zu knapp“, lautet die Antwort.

Mit Einbruch der Dämmerung treten die Fackelträger auf den Plan. Foto: Jan Potente

Als uns der Shuttle kurz vor dem Festgelände ausspuckt schallt „Bella Napoli“ aus den Boxen. Es folgt Bon Jovi, die Begleitung stellt kategorisch fest, dass es einen DJ nebst Musikbeschallung nun wirklich nicht gebraucht hätte beim Osterfeuer in Rettersburg. Gut, der Typ ist Rentner, lassen wir das also einfach mal so stehen.

Der zündende Moment: Gemeinsam wird der Holzstapel in Brand gesetzt. Foto: Jan Potente

Den Ostermarkt mit Familienprogramm am Hof von Jochen Blessing lassen wir aus, samt Kaffee und Kuchen, Ponyreiten und Streichelzoo. Sorry, vielleicht im nächsten Jahr. Dafür erfreut unsere Clique, dass das Festbier tatsächlich mit dem Etikett „Osterfeuer Rettersburg“ bestückt ist. Das passt zum Fackeltanz, der unten auf der sumpfigen Wiese dargeboten wird – und der im Zündeln am aufgeschichteten Paletten-Meiler mündet.

Gut 3000 Weichholz-Gestelle haben die Organisatoren des Osterfeuers in Kreisform in die Höhe gestapelt, eine auch logistisch bemerkenswerte Leistung. „Der war früher auch schon größer“, will ein Stammgast wissen, sein Begleiter findet den aufgestapelten Meiler „schlichtweg einen Hammer“.

Lichterloh in Brand, die Feuerwehr prüft den Funkenflug. Foto: Jan Potente

Tatsächlich ist es so, dass die Holzpaletten-Kings von Rettersburg aufs Tempo drücken müssen. Vor Jahren noch dauerte der Aufbau des Meilers so lang, dass sich schon kleine Säugetiere im Holzstapel einen Unterschlupf suchten und Vögel begannen, zwischen den Stützbrettern ihre Nester zu bauen.

Inzwischen geht der Aufbau so flugs, dass tierische Kollateralschäden kein Thema mehr sind. Der Meiler ist so hoch, dass die Feuerwehr per Sichtgerät den Funkenflug kontrolliert. Die Brandschützer stünden auch mit Wasserschläuchen bereit, wenn sich durch drehenden Wind eine Gefahr für die Streuobstwiesen oder die Bäume am Bachbett ergeben könnte.

Heute gibt es beim Osterfeuer keine tierischen Kollateralschäden mehr

Wie die Waben eines Bienenstocks sind auch im Vollbrand noch die Paletten des Mega-Meilers zu sehen. Foto: Jan Potente

Am Karsamstag spielt all das keine Rolle. Das Feuer schießt in die Höhe und macht aus dem gigantischen Holzstapel binnen einer guten Stunde fröhlich vor sich hin glimmende Grillkohle. Die Magie des Feuers entfaltet ihre Wirkung, glückselige Augen blicken den Flammen entgegen. „Das Schönste an dem Abend finde ich, dass solche Dinge noch möglich sind“, sagt eine Frau aus dem Publikum. Beim nächsten Osterfeuer wird sie wieder in Rettersburg sein.