Spektakel begeistert Stuttgarter Fans: Wie der Gaskessel nachts zum VfB-Kessel wird

1 Auf dem Nachhauseweg haben die Fans nach dem Unentschieden gegen Prag den Gaskessel in den VfB-Farben gesehen. Foto: /Andreas Rosar

Der Beamer stand in einer Entfernung von etwa 40 Metern an einem geheimen Ort: Der Gaskessel erstrahlte in den VfB-Farben, um die Rückkehr in die Champions League nach 14 Jahren zu feiern. Fotos davon fluten seitdem das Netz. Wie kam’s zur Erleuchtung?











Auch wenn der VfB Stuttgart am Dienstagabend gegen Sparta Prag verloren hätte, wäre es beim nächtlichen Lichterspiel am Wahrzeichen des Stuttgarter Ostens geblieben. „Dass wir nach 14 Jahren in die Champions League zurückkehren, ist doch ganz unabhängig vom Ergebnis ein Grund zum Feiern“, sagt Daniel Heil von der Agentur Philipp und Keuntjje, die den Gaskessel zur Freude der Fans illuminiert hatte. Zumindest eine Niederlage gab es nicht, wenngleich das 1:1 nicht alle Stuttgarter vollends zufriedenstellte.