Die Blüte der Hohenheimer Titanenwurz war in diesem Jahr mehr als zwei Meter groß.

Mit so einem Ansturm hat Helmut Dalitz, der wissenschaftliche Leiter der Hohenheimer Gärten, nicht gerechnet. Von Freitagabend bis Sonntagabend kamen 2616 Besucherinnen und Besucher in das Sammlungsgewächshaus der Uni Hohenheim, um die Blüte der Titanenwurz zu sehen und zu riechen. Den Livestream im Internet verfolgten über die Zeit mehr als 17 000 Menschen. Wieso ist das Interesse an einer Pflanze so groß? „Die Titanenwurz ist schon eine Besonderheit in der Botanik. Ein so großer Blütenstand ist selten“, versucht Helmut Dalitz eine Erklärung. Außerdem gebe es hierzulande nur wenige Exemplare. Sie blühten selten, und wenn, dann nur kurz. Diese eingeschränkte Verfügbarkeit und die schnelle Vergänglichkeit mache für viele den Reiz aus.