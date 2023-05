1 Jürgen Stirm hat die Produktion in seinen Pressen hochgefahren. Foto: Werner Kuhnle

Seit der Ukraine-Krise ist speziell Raps- und Sonnenblumenöl ein Verkaufsschlager – und Mangelware. Bei Produzenten und Landwirten im Landkreis Ludwigsburg herrscht Hochbetrieb.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Am Anfang der Corona-Pandemie musste man viel Glück haben, um im Supermarkt ein günstiges Speiseöl ergattern zu können. Mit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine hat sich die Lage sogar noch verschärft. Die Regale bei den großen Ketten sind in dem Segment oftmals wie leer gefegt. Diese Entwicklung wirkt sich längst auch auf die hiesigen Produzenten und Landwirte aus, die die heiß begehrte Ware verarbeiten oder anbauen. „Es wird auf Teufel komm raus gepresst. Vor allem bei Sonnenblumen- und Rapsöl, die am häufigsten verwendet und am günstigsten sind, ist die Nachfrage enorm“, sagt Florian Petschl vom Bauernverband Heilbronn-Ludwigsburg. Die Maschinen liefen quasi rund um die Uhr.