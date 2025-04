Speisemeisterei, Zauberlehrling & Co in Stuttgart: Alkoholfreie Drinks auf Sterne-Niveau – mit Alge, Sirup oder Kombucha

Speisemeisterei, Zauberlehrling & Co in Stuttgart

9 Lisa Neubauer zaubert mit ihren Kreationen auch alkoholfrei Komplexität ins Glas – als Begleitung zum Menü der Speisemeisterei. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Die steigende Nachfrage nach alkoholfreier Menübegleitung beschäftigt die Gourmetrestaurants. In der Speisemeisterei serviert die Barkeeperin Lisa Neubauer den Gästen ausgefeilte Getränke passend zu den Gerichten.











Die Bar von Lisa Neubauer ist ein Labor. Da werden Algen in Riesling-Verjus gezogen und Austernblätter zu einem Sirup verarbeitet. Beim Milk Punch wendet sie Physik an: Trübe Flüssigkeiten klärt sie durch Milch, die Proteine und Fette halten die Schwebestoffe fest. Sie baut ihre eigenen Kräuter an, trocknet sie, experimentiert damit. Ihre Drinks haben mehr als ein halbes Dutzend Zutaten, Alkohol ist allerdings nicht dabei. Die Barkeeperin sorgt in der Speisemeisterei für die nüchterne Begleitung zum Zwei-Sterne-Menü von Küchenchef Stefan Gschwendtner. Mit steigender Nachfrage widmen sich die Gourmetlokale der alkoholfreien Alternative, denn es soll nicht mehr nur Wasser, ein Saftschorle oder Wein ohne Promille sein. Im Restaurant Zauberlehrling oder bei Oettingers in Fellbach werden auch Eigenkreationen ausgeschenkt, im 5 geht es klassisch zu.