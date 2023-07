Was das Zwei-Sterne-Restaurant bieten will

„Wir sind total ehrgeizig", sagt Stefan Gschwendtner. „Wir wollen ein verdammt gutes Zwei-Sterne-Restaurant sein."

Die Speisemeisterei in Stuttgart-Hohenheim ist nun ein Zwei-Sterne-Lokal. Der Küchenchef Stefan Gschwendtner erklärt, was das für das Team und die Gäste bedeutet.









Als die E-Mail mit der Einladung nach Hamburg in Stefan Gschwendtners Posteingang einging, konnte er noch nicht wissen, wie die Entscheidung ausgefallen ist. Aber klar, einfach so wird ein Sternekoch nicht angeschrieben, wenige Tage vor der Verleihung der Michelin-Sterne. Und der Küchenchef und das ganze Team in der Speisemeisterei hatten ja eines fest im Blick: den zweiten Stern für das Restaurant auf dem Campus der Uni in Stuttgart-Hohenheim.