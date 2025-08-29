Speicherung und Nutzung von CO2: Südwesten kommt wenig voran beim Einfangen von Kohlendioxid

Baden-Württemberg wollte einmal Vorreiter darin sein, aus Kohlendioxid klimafreundliche Treibstoffe zu machen. Doch die beiden geplanten Anlagen werden nicht gebaut.
Vor fünf Jahren war Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) geradezu euphorisch gewesen – in Heidenheim-Mergelstetten sollte aus Kohlendioxid, das in einem Zementwerk entsteht, klimafreundliches Kerosin für den Flughafen Stuttgart hergestellt werden. Kretschmann sagte damals: „Das klingt nach einem schwierigen und außergewöhnlichen Vorhaben. Und das ist es auch. Aber gerade deshalb ist es bei uns in Baden-Württemberg genau richtig.“