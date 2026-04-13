Speedweek in Stuttgart: Wegen der Ehefrau hat es „pressiert“ - so startete der Blitzermarathon

Die Speedweek, die Woche mit verstärkten Tempokontrollen, ist eröffnet. Am Montag wurden in Stuttgart die ersten Sünder des Blitzermarathons ins Visier genommen.
Was soll man dazu auch schon sagen? Der Fahrer des Porsche Cayenne schaut erkennbar verärgert drein. „Ich habe keine Lust, jetzt zu reden“, sagt er, „fragen Sie die Polizei.“ Es geht knapp um ein Fahrverbot. Auch der 58-jährige Polizeihauptkommissar von der Verkehrspolizei weiß, wie man mit solchen Fällen umgeht: „Was soll man viel reden.“ 124 km/h statt Tempo 80 auf dem Schattenring. Das wird knapp. Darüber wird zu reden sein.