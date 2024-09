Speak No Evil: James McAvoy reift zum Lieblingspsycho Hollywoods

1 James McAvoy in "Speak No Evil" erinnert glatt an Jack Nicholson in "The Shining" - nur ohne Axt. Foto: © Universal Studios

Suspense-Freunde sehnen den Kinostart von "Speak No Evil" herbei. Vor allem James McAvoy gilt es darin zu fürchten - so wie zuletzt immer häufiger.











Der schottische Schauspieler James McAvoy (45) hat in den vergangenen Jahren nicht nur physisch eine beeindruckende Transformation hingelegt. In Hollywood durfte er sich zuletzt auch immer häufiger in ambivalenten bis hin zu hochgradig psychopatischen Rollen versuchen. Bestes Beispiel ist sein neuer Film: Im Psychothriller "Speak No Evil", der ab dem 19. September in den deutschen Kinos anläuft, tobt sich McAvoy als Gastgeber aus der Hölle aus.