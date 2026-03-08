SPD und FDP: Wahlverlierer im Kreis Ludwigsburg suchen Gründe

Die Sozialdemokraten und Liberalen mussten auf Landesebene deutliche Wählerverluste hinnehmen. Die Kandidaten aus Ludwigsburg und Bietigheim äußern sich zu den Gründen.
Nach den ersten Hochrechnungen stehen die Wahlverlierer der Landtagswahl schon fest: Die SPD und FDP fallen jeweils auf rund fünf Prozent herunter. Die Sozialdemokraten scheinen sich in den Landtag zu retten, die FDP ist für die nächsten vier Jahre wohl raus. Paul Wien und Nathalie Ziwey sprechen am Sonntagabend über mögliche Gründe. Vor allem die SPD-Kandidatin wird deutlich.