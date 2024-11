SPD: Pistorius stellt klar – Scholz sei designierter Kanzlerkandidat

1 Verteidigungsminister Boris Pistorius sieht in Olaf Scholz den Kanzlerkandidaten der SPD. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat nach eigener Aussage keine Ambitionen, bei der anstehenden Bundestags-Neuwahl Kanzlerkandidat seiner Partei zu werden. „Wir haben einen Bundeskanzler, und der ist der designierte Kanzlerkandidat“, sagte Pistorius am Montag bei einer Diskussionsveranstaltung der „Süddeutschen Zeitung“ in Berlin mit Blick auf den amtierenden Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). „Ich sehe niemanden in der Partei, der daran etwas verändern möchte“, stellte er klar.