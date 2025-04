SPD-Parteichef besucht Mercedes-Werk: Klingbeil verspricht bei Mercedes schnelle Hilfen für die Industrie

1 SPD-Parteichef Lars Klingbeil zwischen Mercedes-Chef Ola Källenius (links) und dem Betriebsratsvorsitzenden Ergun Lümali beim Besuch in Sindelfingen. Foto: Thomas Kienzle/AFP

Bei einem Besuch im Werk Sindelfingen sucht der SPD-Parteichef die Nähe zur Autoindustrie und sagt Mercedes-Chef Ola Källenius rasche Maßnahmen zu.











Im Mercedes-Auslieferungszentrum für die luxuriösesten Autos nennen sie es den „Magic Point“. Es soll eine magische Stelle sein, an dem die Kunden ihren Maybach oder AMG in Besitz nehmen. Jetzt treffen an diesem Punkt des „Center of Excellence“ in Sindelfingen Mercedes-Chef Ola Källenius und Gesamtbetriebsratschef Ergun Lümali auf Lars Klingbeil (SPD), den potenziellen Finanzminister der künftigen Bundesregierung. Ob das, was er verspricht, Realität wird oder „magic thinking“ bleibt, politisches Wunschdenken, werden die nächsten Monate zeigen.