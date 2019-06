1 Andrea Nahles will zurücktreten Foto: dpa

SPD-Chefin Andrea Nahles hat ihren Rücktritt als Parteivorsitzende und Fraktionschefin der Sozialdemokraten angekündigt.

Berlin - SPD-Chefin Andrea Nahles kündigt in einer Presseerklärung ihren Rücktritt als Partei- und Fraktionschefin an. Sie wolle damit die Möglichkeit eröffnen, dass in beiden Funktionen in geordneter Weise die Nachfolge geregelt werden könne, teilte Nahles am Sonntag mit.

Nahles übernahm das Amt vor 13 Monaten, nachdem die zutiefst aufgewühlte SPD sich von dem einst als Heilsbringer gefeierten Martin Schulz abgewandt hatte. Zuvor erwarb sie sich parteiübergreifend Respekt als Arbeitsministerin.

Beim Koalitionspartner wird Nahles als verlässliche Verhandlungspartnerin geschätzt, auch wenn sie immer mal wieder Stirnrunzeln auslöst. Etwa als sie im Bundestag das Pippi-Langstrumpf-Lied anstimmte oder den Unionsparteien als frisch gekürte Fraktionschefin ankündigte, fortan gebe es „in die Fresse“. Wegen dieser kantigen Art galt Nahles in der Partei als Versprechen auf Erneuerung.