SPD-Kreisnachfolge: Mutlu folgt auf Hostert

Die langjährige SPD-Kreischefin und Bundestagsabgeordnete Jasmina Hostert wird abgelöst von Samet Mutlu – damit läuten die Sozialdemokraten im Kreis auch einen Generationenwechsel ein.

Bei ihrer Jahreshauptversammlung haben die SPD-Mitglieder einen neuen Kreisvorstand gewählt. Die bisherige Kreisvorsitzende und SPD-Bundestagsabgeordnete, Jasmina Hostert, zog zu Beginn in ihrem Rechenschaftsbericht eine positive Bilanz ihrer zehnjährigen Amtszeit. In der Aussprache wurde sie von mehreren Rednern für ihr großes Engagement und die Stabilisierung der Kreis-SPD in ihrer Amtszeit gewürdigt.

Um ihre Nachfolge bewarb sich mit dem 27-jährigen Sindelfinger Samet Mutlu kein Unbekannter. Der Ökonom hatte vergangenes Jahr für die Böblinger Genossen für das Europaparlament kandidiert und sitzt seit der Kommunalwahl im Sindelfinger Gemeinderat. Mutlu erhielt 98,4 Prozent der Stimmen.

Der restliche Kreisvorstand: An seiner Seite wird weiterhin die Nufringer Lehrerin Dorothee Voss als Stellvertretende Kreisvorsitzende stehen. Die Schönaicher Bürgermeisterin Anna Walther und der Böblinger Stadtrat Lukas Häberle wurden mit großen Mehrheiten neu als weitere Stellvertreter gewählt. Des Weiteren wurden Rolf Scherer als langjähriger Kassierer sowie Martin Wenger, Felix Fuchs und Carsten Beneke als Beisitzer bestätigt. Dana Grieger, Ute May und Vladislav Wilhelm komplettieren den Vorstand als weitere Beisitzer.

Mit dem neuen Vorstand sei auch ein kleiner Generationenwechsel eingeleitet worden, der die schwierige Situation der SPD in Land und Bund nicht kleinreden wolle. „Wir erleben in ganz Europa, aber auch hier vor Ort: Rechte und Populisten gewinnen dort, wo Menschen das Vertrauen verlieren, dass Politik ihr Leben verbessern kann. Wenn wir zeigen, dass wir Probleme lösen können – dass unsere Politik den Alltag konkret verändert –, dann wird die Sozialdemokratie im Kreis Böblingen auch wieder stärker“, so Mutlu.