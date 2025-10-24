SPD-Kreisnachfolge: Mutlu folgt auf Hostert

Die langjährige SPD-Kreischefin und Bundestagsabgeordnete Jasmina Hostert wird abgelöst von Samet Mutlu – damit läuten die Sozialdemokraten im Kreis auch einen Generationenwechsel ein.
Bei ihrer Jahreshauptversammlung haben die SPD-Mitglieder einen neuen Kreisvorstand gewählt. Die bisherige Kreisvorsitzende und SPD-Bundestagsabgeordnete, Jasmina Hostert, zog zu Beginn in ihrem Rechenschaftsbericht eine positive Bilanz ihrer zehnjährigen Amtszeit. In der Aussprache wurde sie von mehreren Rednern für ihr großes Engagement und die Stabilisierung der Kreis-SPD in ihrer Amtszeit gewürdigt.